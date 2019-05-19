Реал – Бетис – 0:2 – видео голов и обзор матча

Реал дома проиграл Бетису в 38 туре Примеры (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Бетис.

В последнем туре чемпионата Испании мадридский Реал принимал Бетис. Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине встречи "огурцы" дважды отличились в воротах команды Зидана.

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Следовательно, победа Бетиса со счетом 2:0. Реал остался на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 68 очками. Бетис завершил турнир на 10-й строчке.