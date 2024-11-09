Реал разгромил Осасуну в 13-м туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Андрей Лунин вышел в стартовом составе "сливочных". Во втором тайме украинский голкипер отдал результативную передачу на Винисиуса.

Лунин ассистом помог Винисиусу оформить хет-трик – украинец повторил 30-летний подвиг, ужас Милитао и 4:0 от Реала

Реал в итоге выиграл 4:0. Бразильский вингер оформил хет-трик и еще один гол записал в свой актив Беллингем. К слову, Джуд забил впервые в этом сезоне. Однако, разгромная победа не обошлась без ложки дегтя. Родриго, Лукас Васкес и Милитао получили травмы.

Сейчас Реал находится на втором месте с 27 очками и отстает от Барселоны на шесть пунктов. Осасуна расположилась на пятой строчке с 21 баллом.