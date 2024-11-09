Реал принимает Осасуну в рамках 13-го тура Ла Лиги. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Осасуна на "Футбол 24", стартует в 15:00. Встречу в прямом эфире можно посмотреть на MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Андрей Лунин сыграет в третьем матче подряд, ведь Тибо Куртуа вернется после международной паузы. "Бланкос" попытаются реабилитироваться за унизительные домашние поражения от Барсы (0:4) и Милана (1:3). Карло Анчелотти по сравнению с матчем против Милана выставил трех новых игроков (Фран, Камавинга, Родриго) и вернулся к 4-3-3.

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Тем не менее, Осасуна не будет легкой добычей. Команда Висенте Морено находится на 5-й строчке, одержав две победы подряд. Успехи памплонцев были бы невозможны без хорватского центрфорварда Анте Будимира – третьего лучшего снайпера Ла Лиги (6 голов).

Составы команд:

Реал: Лунин, Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Родриго, Винисиус, Мбаппе

Осасуна: Эррера, Бретонес, Боймо, Катена, Аресо, Торро, Монкайола, Аймар Орос, Рубен Пенья, Брайан Сарагоса, Будимир