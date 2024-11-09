Реал находился под бешеным давлением после двух позорных поражений от Барселоны (0:4) и Милана (1:3). В мадридской прессе даже появились слухи о ультиматуме для Анчелотти, которому не удается интегрировать Мбаппе и исправить негативную динамику. Лунин был едва ли не единственным, кто избегал критики СМИ. Наш кипер получил еще один шанс из-за повреждения Тибо Куртуа. Стартовый состав "бланкос" прогнозируемо изменился по сравнению с ЛЧ. Анчелотти вернулся к 4-3-3, оставив на скамейке запасных Менди и Модрича.

Реал – Осасуна: онлайн-трансляция матча – Лунин против третьего снайпера Ла Лиги, мини-революция Анчелотти

Осасуна, одна из сенсаций сезона, приехала на Бернабеу после двух побед подряд над крепким Сосьедадом и кризисным Вальядолидом. Лидеры наварцев – Орос, Сарагоса и Будимир – находились в прекрасной форме. Хорватский центрфорвард, к слову, с 6-ю голами опережал Мбаппе (5) в списке лучших снайперов лиги. Словом, никто не предсказывал легкой прогулки "бланкос". А еще один провальный матч мог окончательно подорвать доверие Флорентино к Анчелотти. Но этого не произошло.

Хозяева сразу побежали вперед. Винисиус стрелял над перекладиной со средней дистанции, Родриго опасно катил вдоль вратарской, Мбаппе не смог акцентировано пробить после дальней передачи Рюдигера. Потом уже Эррере пришлось спасать. Родриго после хитрого розыгрыша стандарта приложился метров с 25-и. Бразильцу, который только что вернулся после травмы, понадобилась ранняя замена из-за повторного повреждения. Неожиданный шанс получил Браим.

На этом проблемы Реала не завершились. Милитао в борьбе с соперником травмировал колено, покинув поле на носилках. К 30-й минуте Бернабеу пережил настоящий шок. Васкес тоже обратился к медикам, однако сумел продолжить игру. Несмотря на все потери "бланкос" непрерывно давили и заслуженно открыли счет. Винисиус, избежав офсайда, качнул Катену и мощно выстрелил в ближний. Ассистировал бразильцу Джуд.

Ay la rodilla derecha de Militao. Lucas Vázquez se tapa la cara...



Entra Asencio, que debuta en el primer equipo



#RealMadridOsasuna #LaLiga pic.twitter.com/tvqY0RVofI — MARCA (@marca) November 9, 2024

Еще до перерыва Мадрид удвоил преимущество. Молодой кантерано Рауль Асенсио, который заменил Милитао, лонгболом с собственной половины поля вывел Беллингема на свидание с Эррерой, а британец элегантно перебросил кипера – 2:0. Это дебютный гол Джуда в текущем сезоне.

Лунин считанные разы касался мяча в первом тайме, оставшись без работы. Правда, украинец снова продемонстрировал отличную игру ногами. Почти все его передачи, в частности, одна дальняя, были точными.

Васкес не вернулся из раздевалки. За стартовые 45 минут мадридцы потеряли аж трех игроков. Количество травмированных в лазарете стремительно возросло до семи. На поле появился Модрич, Вальверде переместился на правый фланг защиты. В дебюте второго тайма Винисиус едва не оформил дубль, получив пас от Мбаппе. К слову, свой забитый мяч бразилец посвятил Карлетто, доказав, что команда поддерживает тренера.

️? Vinicius Jr went to celebrate his goal with Carlo Ancelotti after the recent criticism. pic.twitter.com/Ci86HEoC3O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2024

Фантастика! На 63-й минуте Лунин ассистировал Винисиусу. Забрав мяч на угловом Осасуны Андрей мгновенно запустил в прорыв партнера, который обыграл Эрреру и закатил в пустые.

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Беллингем едва не задушил украинца в объятиях. Другие игроки Реала тоже побежали поздравлять нашего кипера.

Los jugadores celebrando con Lunin pic.twitter.com/gDD16j7r2P — Paola Castillo (@PaoCasttillo) November 9, 2024

Лунин стал первым вратарем Реала с 5 декабря 1993 года, который отметился ассистом в Ла Лиге! В далеком прошлом похожий фокус повторил легендарный Пако Буйо, который отдал результативную передачу на Саморано.

RMA 4-0 OSA (Vinicius 61' y 69')



Lunin (en el 3-0) se ha convertido en el primer portero del Real Madrid en dar una asistencia en un partido de La Liga desde el 5 de diciembre de 1993 (asistencia de Buyo a Zamorano contra el Athletic). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 9, 2024

Тем временем Винисиус оформил хет-трик после ужасной ошибки Буйомо в собственной штрафной. До бразильца три мяча в одном матче за Реал забивал Карим Бензема. Прекрасная реакция "бланкос" на предыдущие неудачи. И замечательный Лунин, даже несмотря на отсутствие сейвов. А еще ужасная Осасуна, которая полностью разочаровала с дисквалифицированным Висенте Морено на трибуне. Наварцам ничего не позволили на Бернабеу – 4:0.

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