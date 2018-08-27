Реал Мадрид на выезде разгромил Жирону

В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский Реал благодаря голам Бензема, Серхио Рамоса и Бейла разгромил Жирону.

Жирона неплохо начала первый тайм, высоко прессингуя и быстро выбегая в контратаки. Каталонцам удалось воспользоваться длинной раскачкой Реала и выйти вперед уже на 16-й минуте: они провели атаку правым флангом с ударом из пределов штрафной, однако его заблокировал один из защитников Реала. Впрочем, рядом оказался Борха Гарсия, который подхватил мяч, качнул оппонента и пробил в угол – 0:1. Тем не менее, выиграть хотя бы один тайм хозяевам поля не удалось: на 40-й минуте Муньеса в собственной штрафной сбил Марко Асенсио. Форвард Реала, конечно же, дорисовал падение, однако контакт был и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Рамос.

Во втором же тайме на поле была только одна команда – Реал. Мадридцы основательно взялись за Жирону и разгромили её за чуть более чем получас. На 51-й минуте Асенсио заработал ещё один пенальти, который реализовал Бензема, а на 59-й Иско разрезным пасом вывел Бейла один на один. Гарет ускорился и пробил мимо вратаря в ближний угол – 1:3. Добил же каталонцев Бензема, который на 80-й минуте принял фланговую передачу и расстрелял голкипера из пределов вратарской.

Таким образом, Реал победил Жирону, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу за счет лучшей, чем у Барселоны, разницы мячей. Жирона осталась с одним очком и упала на 16 место.

Чемпионат Испании 2018/2019, 2-й тур

Жирона – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Борха Гарсия, 16 – Бензема, 52 (пен), 80, Рамос, 40 (пен), Бэйл, 59