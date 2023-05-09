Реал Мадрид в рамках первого полуфинального поединка Лиги чемпионов 2022/23 принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между мадридским Реалом и Манчестер Сити пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24", телетрансляция доступна на MEGOGO.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Андрей Лунин начнет поединок на скамейке запасных.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Манчестер Сити: