Реал Мадрид – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов – Лунин в заявке
21:00 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках первого полуфинального поединка Лиги чемпионов 2022/23 принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между мадридским Реалом и Манчестер Сити пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24", телетрансляция доступна на MEGOGO.
Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Андрей Лунин начнет поединок на скамейке запасных.
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Манчестер Сити:
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