Реал Мадрид – Манчестер Сити: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский Реал встречается с главным претендентом на трофей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру Реал – Манчестер Сити, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити состоится 26 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Реал – Манчестер Сити: Гвардиола рассыпался в комплиментах "галактикос"

Реал Мадрид – Манчестер Сити, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Авторитетная контора William Hill незначительным фаворитом мадридской встречи видит Манчестер Сити – на "горожан" предлагают поставить за 2.35. Победа Реала оценивается большим коэффициентом – 2.8, а на ничью дают 3.7.

Специалисты Bwin немного более оптимистичны относительно шансов "сливочных". На успех Реала можно поставить за 2.7, тогда как на выигрыш английских гостей вывели коэффициент 2.4, а на ничью предлагают сделать ставку за 3.8.

Предыдущая встреча команд в Лиге чемпионов состоялась в 2016-м, когда судьбу двухматчевой полуфинальной дуэли решил единственный автогол. Реал в этом сезоне демонстрирует не слишком результативный футбол, а Манчестер Сити в последнее время также проводит "низовые" матчи. Впрочем, букмекеры ожидают в среду много голов. На стандартный тотал больше (2,5) Bwin дает небольшой коэффициент 1.57, а на соответствующий тотал меньше – солидные 2.3.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда

Отметим, что Манчестер Сити видят главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. William Hill оценивает триумф "горожан" коэффициентом 5. В то же время Реал согласно котировкам только седьмой по шансам – 15.