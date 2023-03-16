Ответный матч между Реалом и Ливерпулем на Сантьяго Бернабеу получился не таким результативным, как на Энфилде. Согласно статистике компании Opta, за первый тайм команда Карло Анчелотти нанесла по воротам Ливерпуля 9 ударов, и ни разу не забила. При этом столько же ударов по воротам "красных" игроки Реала нанесли по воротам Ливерпуля в выездном матче – и забили при этом пять мячей.

Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно переиграв Ливерпуль в ответном матче

Карим Бензема забил свой 33-й гол на стадии плей-офф Лиги чемпионов. По этому показателю француз уступает только Криштиану Роналду (67 голов) и Лионелю Месси (49 голов).

По сумме двух встреч Ливерпуль проиграл Реалу со счётом 2:6. Это – самая крупная неудача мерсисайдцев по итогам двухматчевого противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов в истории клуба.