Футбольное сообщество продолжает показывать свое отношение к нападению российского оккупанта на наши земли.

Накануне в поединке 27-го тура чемпионата Испании мадридский Реал уверенно одолел тезок из Сосьедада со счетом 4:1. Перед матчем два клуба провели акцию в поддержку Украины.

Реал разгромил Сосьедад, оторвавшись от второго места в Ла Лиге на 8 очков

Игроки обеих команд вышли на поле в футболках с надписью "Все с Украиной", а также сделали совместное фото с украинским флагом.

Напомним, за "сливочных" выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

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