Реал Мадрид и Реал Сосьедад поддержали Украину
10:58 - Читати українською
Футбольное сообщество продолжает показывать свое отношение к нападению российского оккупанта на наши земли.
завершено
43’ Лука Модрич
75’ Карим Бензема
79’ Марко Асенсио
Микель Оярсабаль 10’
10’ Микель Оярсабаль
43’ Лука Модрич
75’ Карим Бензема
79’ Марко Асенсио
Накануне в поединке 27-го тура чемпионата Испании мадридский Реал уверенно одолел тезок из Сосьедада со счетом 4:1. Перед матчем два клуба провели акцию в поддержку Украины.
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Игроки обеих команд вышли на поле в футболках с надписью "Все с Украиной", а также сделали совместное фото с украинским флагом.
Напомним, за "сливочных" выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
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