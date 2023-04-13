Владелец Челси Тодд Бёли был слишком оптимистичен перед поездкой в Мадрид. Он заявил, что его команда одолеет Реал со счётом 3:0. На деле всё получилось наоборот – именно лондонцы были близки к поражению 0:3.

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Реал ограничился победой с разницей в два мяча - голами отличились Карим Бензема и Марко Асенсио. Причём французский центрфорвард забил свой 130-й гол за "сливочных" в Лиге чемпионов – по этому показателю он обошел Серхио Рамоса и повторил достижение Рауля.

А вот для Карло Анчелотти эта победа стала 35-й в турнире во главе Реала – он руководил командой в 47 матчах. Теперь он самый успешный наставник мадридцев в Лиге чемпионов.