Реал принимает Челси в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – Челси стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Реал Мадрид – Челси: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Первая встреча Реала и Челси в истории Лиги чемпионов. У Мадрида больше кадровых проблем, однако эта команда Зинедина Зидана уже не раз успешно выступала в решающих стадиях ЛЧ. Даже в этом сезоне "сливочные" удивили уверенным проходом Аталанты и Ливерпуля.

Путь Челси в полуфинал был легче (Атлетико и Порту), но успехи впечатляют не меньше. Томас Тухель возглавил команду лишь три месяца назад и успел построить в Лондоне прочный оборонительный фундамент (76% матчей без пропущенных мячей).

Стартовые составы команд

Реал: Куртуа – Милитао, Варан, Начо – Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело – Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Альтубе, Азар, Асенсио, Одриосола, Иско, Диас, Родриго, Аррибас, Бланко, Гутьеррес.

Челси: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэл – Маунт, Пулишич – Вернер.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Зума, Жиру, Джеймс, Гилмор, Хадсон-Одой, Хаверц, Зиеш, Абрахам, Эмерсон.

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