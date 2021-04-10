Класико под номером 182 в рамках Примеры. Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона онлайн? Игру в прямом эфире на территории Украины показывает MEGOGO. Просмотр доступен по подписке. Матч, как онлайн-трансляция Реал – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Бой за временное лидерство, пока свою встречу не проведет Атлетико. Победа как минимум до воскресенья приносила вожделенное первое место мадридцам или каталонцам. Зидан только дважды проигрывал Барсе в роли тренера. Во время его второго пришествия в Мадрид статистика француза импонировала еще больше: две уверенные победы и сухая ничья.

Реал – Барселона прогноз на Эль Класико

Андрей Лунин прогнозируемо оказался в запасе Реала. Как и Жерар Пике у Барселоны – защитник отчаянно пытался восстановиться, но Рональд Куман не рискнул. Также нет в старте Антуана Гризманна.

Стартовые составы:

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Начо, Милитао, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро – Винисиус, Вальверде, Бензема

Барселона: тер Штеген – Дест, Мингеса, Араухо, Лангле, Альба, – Бускетс, де Йонг, Педри – Месси, Дембеле

Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико с чемпионским подтекстом