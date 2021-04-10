Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча Примеры – битва за лидерство
Реал Мадрид и Барселона сошлись в 30 туре чемпионата Испании. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Класико под номером 182 в рамках Примеры. Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона онлайн? Игру в прямом эфире на территории Украины показывает MEGOGO. Просмотр доступен по подписке. Матч, как онлайн-трансляция Реал – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Бой за временное лидерство, пока свою встречу не проведет Атлетико. Победа как минимум до воскресенья приносила вожделенное первое место мадридцам или каталонцам. Зидан только дважды проигрывал Барсе в роли тренера. Во время его второго пришествия в Мадрид статистика француза импонировала еще больше: две уверенные победы и сухая ничья.
Реал – Барселона прогноз на Эль Класико
Андрей Лунин прогнозируемо оказался в запасе Реала. Как и Жерар Пике у Барселоны – защитник отчаянно пытался восстановиться, но Рональд Куман не рискнул. Также нет в старте Антуана Гризманна.
Стартовые составы:
Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Начо, Милитао, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро – Винисиус, Вальверде, Бензема
Барселона: тер Штеген – Дест, Мингеса, Араухо, Лангле, Альба, – Бускетс, де Йонг, Педри – Месси, Дембеле
Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико с чемпионским подтекстом