Реал – Барселона прогноз на Эль Класико

Барселона и Реал Мадрид встретятся в матче 26-го тура чемпионата Испании-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Реал – Барселона состоится 2 марта в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь испанских турниров дарит нам второе Эль Класико за 3 дня. В среду Барселона в нелогичном матче разгромила Реал на выезде и вышла в финал Кубка Короля. В субботу каталонцы снова посетят Сантьяго Бернабеу и попытаются обеспечить себе максимально комфортные условия в чемпионате.

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Реал – Барселона, прогноз букмекеров на матч Примеры:

В предыдущем очном поединке, несмотря на ужасный итоговый счет, Реал выглядел неплохо. Однако букмекеры все равно не верят в команду Сантьяго Солари в следующей игре – Барселона второй раз подряд подходит фаворитом к выездному Класико. Коэффициенты почти идентичные тем, которые были перед кубковым противостоянием.

Авторитетная контора William Hill на победу каталонцев предлагает поставить за 2.45, на успех Мадрида – за 2.7, а на ничью – за 3.7. Специалисты Bwin солидарны с коллегами в предложенных коэффициентах. Выигрыш Барселоны оценивается в 2.4, тогда как победа Реала – в 2.7, а ничья – в 3.75.

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Матч ожидается результативным, что логично – 4 из последних 5 Класико подарили не менее 3 голов. На стандартный тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.5, а на соответствующий тотал меньше дают 2.45.

Лучший шанс отличиться имеет Лионель Месси – 1.7. Аргентинца соперники "закрыли" в среду, и дублем отметился Луис Суарес. В активе форварда уже 5 голов в трех Класико в этом сезоне. На очередной гол уругвайца можно поставить за 2.15. В составе Реала специалисты больше всего ожидают забитых мячей от Карима Бензема – коэффициент 2.1.

Напомним, что Барселона лидирует в Примере с гандикапом, который никогда не отыгрывали: 7 очков перед Атлетико, 9 пунктов перед Реалом. Победа над "сливочными" увеличит разрыв между двумя грандами до 12 зачетных баллов – последние надежды "королевского клуба" на чемпионство разобьются.

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