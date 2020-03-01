Реал Мадрид – Барселона: прогноз на Эль Класико

Реал и Барселона встретятся в 26-м туре чемпионата Испании. Какой прогноз на матч Реал Мадрид – Барселона и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона состоится 1 марта в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Реал не смог обжаловать скандальное удаление Родриго – бразилец не сыграет против Барселоны и оплатит смешной штраф

Реал Мадрид – Барселона, прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании:

Специалисты William Hill считают фаворитом матча Реал. Победа "бланкос" оценивается коэффициентом 2.20, победа Барселоны – 3.10, а ничья – 3.70.

Авторитетная контора Bwin солидарна с коллегами, но несколько больше верит в каталонцев. Гостевая победа команды Кике Сетьена представлена ​​коэффициентом 2.95. Тогда как на викторию подопечных Зидана выставлен коэффициент 2.15. Ничья оценивается в 3.70.

Напомним, Барселона подходит к Эль Класико в статусе лидера Примеры. Каталонцы набрали 55 очков и опережают Реал на 2 пункта. Мадридцы занимают вторую позицию Ла Лиги, а их отрыв от Атлетико и Севильи составляет 10 баллов.

Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про Класіко

К слову, недавно и Реал, и Барселона провели поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы дома уступили Манчестер Сити (1:2), а Месси и Ко в гостях сыграли вничью с Наполи (1:1).

Поединок первого круга должен был состояться еще 26 октября, однако в связи с политической ситуации в Каталонии поединок был сыгран только 18 декабря. Тогда на Камп Ноу команды разошлись миром – 0:0.