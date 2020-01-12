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Реал Мадрид – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

12 января 19:55 1793 Читати українською
Реал Мадрид – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании
Реал Мадрид – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

Реал Мадрид и Атлетико в очной встрече поборются за Суперкубок Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

116’ Федерико Вальверде
 
116’ Федерико Вальверде

Финальный матч Суперкубка Испании-2019 Реал Мадрид – Атлетико начался в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка проходит на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Реал Мадрид:

Атлетико:

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