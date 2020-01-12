Реал Мадрид – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

Реал Мадрид и Атлетико в очной встрече поборются за Суперкубок Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Суперкубка Испании-2019 Реал Мадрид – Атлетико начался в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка проходит на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".

Зидан поделился мыслями о проблемах Вальверде в Барселоне – тренер Реала ждал каталонцев в финале Суперкубка

Стартовые составы:

Реал Мадрид:

Атлетико:

Лунин выиграл серию пенальти для Вальядолида и стал героем – сейвы украинца вывели команду в 1/16 Кубка Испании