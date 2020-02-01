Реал – Атлетико: онлайн-трансляция мадридского дерби

"Сливочные" принимают "матрасников" в центральном матче 22 тура Примеры. Стартовые составы и онлайн-трансляцию встречи ищите на "Футбол 24".

Матч Реал – Атлетико начался в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

"Королевский клуб" в прошлый уик-энд вырвался на вершину Примеры, а 4 из последних 5 матчей чемпионата провел на ноль. Атлетико наоборот в конце января забуксовал и даже выпал из топ-4.

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Стартовые составы

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско – Бензема.

Запасні: Ареоля, Милитао, Марсело, Хамес, Лукас, Йович, Винисиус.

Атлетіко: Облак – Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди – Корреа, Партей, Льоренте, Сауль – Витоло, Мората.

Запасні: Адан, Эрмосо, Лемар, Карраско, Мойя, Шапоньич, Камельо.

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