Реал Мадрид – Атлетик: онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка Испании
21:55 - Читати українською
Реал Мадрид принимает Атлетик в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Рауль Гарсия 18’
Рауль Гарсия 38’
18’ Рауль Гарсия
38’ Рауль Гарсия
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Реал Мадрид – Атлетик начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Мадрид:
Атлетик:
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