Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти

Мадридский Реал победил лондонский Арсенал в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Арсенал на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Реал – Арсенал – 2:2 (по пен – 3:2)

Голы: Бейл, 56, Асенсио, 59 – Ляказетт, 9 (пен), Обамеянг, 24

В первом тайме Арсенал получил преимущество в два мяча. Однако после перерыва команда Зинедина Зидана сумела восстановить равновесие, а затем вырвала победу в серии послематчевых пенальти.

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