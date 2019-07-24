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Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти

08:17 134 Читати українською
Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти
Реал – Арсенал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мадридский Реал победил лондонский Арсенал в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Арсенал на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Реал – Арсенал – 2:2 (по пен – 3:2)

Голы: Бейл, 56, Асенсио, 59 – Ляказетт, 9 (пен), Обамеянг, 24

В первом тайме Арсенал получил преимущество в два мяча. Однако после перерыва команда Зинедина Зидана сумела восстановить равновесие, а затем вырвала победу в серии послематчевых пенальти.

Реал – Арсенал: проблемный Бейл забил и спас, героя матча унесли на носилках, Зидан и конкуренты не дают шанса Лунину

blog_ava
Реал – Арсенал: проблемный Бейл забил и спас, героя матча унесли на носилках, Зидан и конкуренты не дают шанса Лунину
06:29
646
Теги
Реал Мадрид - Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Мир Арсенал Арсенал Международный кубок чемпионов
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