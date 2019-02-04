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Реал – Алавес – 3:0 – видео голов и обзор матча

11:34 88 Читати українською
Реал – Алавес – 3:0 – видео голов и обзор матча

Реал уверенно победил Алавес в 22-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Алавес на сайте "Футбол 24".

Реал дома принимал Алавес. Хозяева полностью контролировали ход игры, но защитные редуты соперника не давали создавать "сливочным" острые моменты. Исключение – гол Бензема на 30-й минуте.

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После перерыва Алавес посыпался, пропустив еще 2 мяча.

Победа позволила мадридскому клубу сократить отставание от Барселоны в турнирной таблице до 8-ми очков.

Чемпионат Испании 2018/2019, 22-й тур

Реал Мадрид – Алавес – 3:0

Голы: Бензема, 30 Винисиус, 80, Мариано, 90+1

Испания22 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Алавес: Воскресенье 03 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 0
Алавес
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