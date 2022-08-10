Мадридский Реал и франкфуртский Айнтрахт сойдутся в битве за Суперкубок УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч за Суперкубок УЕФА-2022 между Реалом и Айнтрахтом пройдёт на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Игра стартует в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Реал Мадрид:

Айнтрахт Франкфурт:

Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт: анонс матча за Суперкубок УЕФА