Европейский сезон традиционно открывался именно матчем за Суперкубок УЕФА, но в постковидную эпоху с изуродованным Катаром календарем традиции отходят на второй план. К сожалению. Противостояние в этом турнире хоть и носит выставочный характер, но всегда дарит интересные игры.

На матче Реала и Айнтрахта применят революционную систему фиксации офсайдов – ее будут использовать также в ЛЧ

Helsinki, Finland



The setup before Wednesday’s UEFA Super Cup final pic.twitter.com/gzNtRIYabu — B/R Football (@brfootball) August 9, 2022

В большинстве случаев интрига крутится вокруг того, дотянет ли триумфатор ЛЕ до овертаймов – и 7 из последних 10 поединков завершились ими. В половине случаев команды забивали более трех мячей за матч. Трижды дело доходило до серии пенальти.

Реал и Айнтрахт уже когда-то встречались в битве за трофей. В 1960 году легендарная мадридская команда выиграла 5-й КЕЧ за 5 лет, разгромив немецких "орлов" со счетом 7:3, причем все голы "сливочных" забили Пушкаш и Ди Стефано. Прошло 52 года – и "королевский клуб" снова имеет за плечами 5 побед в ЛЧ за 7 лет. Франкфурт же за все это время сумел выиграть только Лигу Европы 2021/22, и то болельщики не были поражены триумфом над Рейнджерс в серии пенальти.

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Правда, фаны как-то уже подзабыли о выносе Барселоны в четвертьфинале. Подопечные Оливера Гласнера не просто остановили мощную машину Хави, но и забили три гола на Камп Ноу за 60 минут. Причем, победа была связана с тактическим преимуществом Айнтрахта, а не только с ярким перформансом лидеров. Немцы сделали то, что не смог сделать Реал – весной "бланкос" потерпели разгром от Барсы, да еще и на Камп Ноу.

С тех пор триумфатор ЛЕ изменился не сильно. Франкфуртцы не продали ни одного лидера из своего состава, да еще усилились Лукасом Аларио из Байера, Жеромом Онженом из РБ Лейпцига и легендарным Марио Гетце (пришел из ПСВ). Кроме того, из аренды в Милане вернулся нападающий Хауге.

Если бы сезон начался для Айнтрахта прямо сегодня, то фанаты говорили бы об очень перспективном лайн-апе немцев в битве за Суперкубок – впрочем, сезон начался разгромом от Баварии в Бундеслиге. "Орлы" пропустили 5 голов за тайм, серьезно ударив по вере болельщиков в сенсацию в Суперкубке.

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В принципе этого можно было ожидать. В предыдущем чемпионате команда Оливера Гласнера финишировала на 11-й позиции с отрицательной разницей голов, да и в Лиге Европы франкфуртцы пропускали немало. Та же Барса чуть не устроила камбэк с 0:3 всего за 10 минут.

При этом еще до финала Айнтрахт потерял Марвина Хинтерегера – ведущий центрбек из-за травм решил завершить карьеру в 29 лет. Ушел и возрастной центрбек Ильзанкер, хоть и потерявший место в основе, но который мог помочь в ротации. Жером Онжен был призван усилить защиту, но он пока остается в лазарете.

Несмотря на все эти проблемы, не стоит недооценивать мощь Айнтрахта. Этот коллектив все еще очень опасен – "орлы" умело прессингуют и создают большинство в ключевых зонах, а их общий стиль заточен на большое количество переходных фаз.

Особенно мощно немцы смотрятся на флангах, где феерят Костич и Кнауфф. Именно так вынесли Барсу, да и матч с Баварией при определенной части везения мог завершиться с тремя мячами в воротах Нойера вместо одного. Правда, сегодня Костича мы не увидим, ведь он завершает свой переход в Ювентус.

Между тем, Реал редко входит в сезон по-человечески. Мадридцы долго раскачиваются, ищут оптимальную схему и состав до самой зимы – и неважно, насколько мощно они выступали еще весной. Поединки "сливочных" на сборах намекают, что этот процесс рискует повториться снова, ведь Карло Анчелотти проводил эксперименты в линии атаки.

В частности, он пытался интегрировать Азара в качестве фальшивой девятки – идея провалилась. Йовича и Борха Майораля продали, на Мариано Диаса не рассчитывают, но при этом Анчелотти требует от клуба приобрести недорогую альтернативу Бензема.

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Пока что трансферная кампания "королевского клуба" выглядит скромно. Мадридцы усилили свою оборону центральным хавбеком Монако – Орельеном Чуамени – и подписало центрбека Антонио Рюдигера в качестве свободного агента. И все. Это обошлось Флорентино Пересу в 80 млн евро, однако после фиаско в переговорах по Килиану Мбаппе у Реала осталось еще много денег. Другое дело, что даже слухов вокруг новых приобретений "сливочных" нет.

Карло Анчелотти вынужден выжимать максимум из того, что у него есть, отыскивая новые возможности у своего звездного состава. Поиски выглядят неоднозначно. Экспериментальный состав Реала без Бензема вылился в поражение от Барсы в Лас Вегасе, а более мощный вариант лайн-апа расписал ничью с мексиканской Америкой. Одолеть удалось только Ювентус (2:0) – и вот этот спарринг является тревожным для Айнтрахта. "Бланкос" выставили основу и выиграли очень уверенно, с очень эффектным голом Бензема. Этот матч был явной репетицией старта сезона.

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В общем, футбол Реала не изменился. Команда продолжает стоять на трех китах – на фантастическом трио в центре, на взаимодействии Винисиуса с Бензема и на невероятной сыгранности. "Сливочные" все так же умеют работать во всех режимах, к их игре все так же трудно подстроиться, а тактическая гибкость стала еще сильнее в результате подписания двух новичков и экспериментов в США. Словом, Айнтрахту сегодня будет очень тяжело. Впрочем, в матче за Суперкубок УЕФА никогда не бывает просто.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Туре, Тута, Н'Дика – Кнауфф, Роде, Соу, Ленц – Линдстрем, Гетце – Борре

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Шансов у Айнтрахта, честно говоря, немного. Букмекеры вообще не верят во франкфуртцев, выставив на их триумф заоблачные коэффициенты. Дело не только в недавнем выносе от Баварии, но и в общей диспозиции – против Реала играет 11-я команда Бундеслиги, которая за лето не превратилась в какую-нибудь супермашину (хотя бы в кадровом плане). Конечно, у этого коллектива есть ряд сильных качеств, а недооценка "орлов" может дорого стоить (Барселона уже знает об этом), однако разница в классе слишком велика.

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Тем не менее, ожидать скучного противостояния не стоит. Айнтрахт любит играть с душой, на кураже, а Реал всегда начинает сезон в полноги. Да и в пиковой форме мадридцы всегда дают играть против себя. Именно поэтому можно ожидать гола в ворота "бланкос" и довольно длительный отрезок встречи, на котором франкфуртцы будут выглядеть интереснее.

Впрочем, вряд ли столь посредственный коллектив сможет развить успех. Реал все равно возьмет свое, причем голов должно быть много – у Айнтрахта слишком слабая оборона, да и сам турнир способствует высокой результативности. Вообще, за последние 10 лет триумфаторы Лиги Европы сумели взять Суперкубок всего два раза – в обоих случаях это был Атлетико. Франкфурт явно не дотягивает уровень до мадридцев, и мы поставим на уверенную победу Реала.

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