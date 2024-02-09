Матч Реал Мадрид – Жирона состоится в субботу, 10 февраля, в 19:30 по Киеву. Смотреть матч можно на платформе MEGOGO. Реал лидирует в чемпионате Испании, имея два очка преимущества над Жироной, которая идет второй и навязывает борьбу за чемпионство.

Реал – Жирона: на матч назначили скандального арбитра, который дважды "грабил" Украину

Реал Мадрид – Жирона: прогноз букмекеров на матч

Реал подходит к матчу очевидным фаворитом. Игра состоится на Сантьяго Бернабеу, что усложняет задачу Жироны. Авторитетная контора Betfair на победу Мадрида выставила коэффициент 1.36. Успех каталонцев оценен в 6,5, а ничья – 4.75.

Встреча первого круга завершилась разгромом Жироны. Кепа тогда не пропустил, а теперь в воротах Мадрида должен выйти Лунин. Сухой матч Андрея представлен коэффициентом 2.55.

Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) в Bwin можно поставить с коэффициентом 1.42, а на соответствующий тотал меньше – за 2.65.

Больше всего шансов забить Реалу у Довбика. Гол украинского форварда оценен коэффициентом 3. В результативный удар Цыганкова верят значительно меньше (7).