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Реал Мадрид – Вальядолид: прямая трансляция

16:15 4 Читати українською
Реал Мадрид – Вальядолид: прямая трансляция
Реал Мадрид – Вальядолид: прямая трансляция

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид будет противостоять мадридскому Реалу. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 11-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид – Вальядолид начнется в 17:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Реал Мадрид - Вальядолід: Суббота 03 ноября 2018

Реал Мадрид
до матча
1
час
:
51
мин
Вальядолід
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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Реал Мадрид - Вальядолід
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