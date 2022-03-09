Реал Мадрид – ПСЖ: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала ЛЧ
21:01 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает ПСЖ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Реалом и ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдет на MEGOGO. Первый поединок завершился минимальной победой парижан.
Реал Мадрид – ПСЖ: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
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