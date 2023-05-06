Мадридский Реал и Осасуна померяются силами в битве за Кубок Испании-2023. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финал Кубка Испании 2022/23 пройдет в Севилье на стадионе "Ла Картуха". В решающем поединке сыграют мадридский Реал и Осасуна. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени, трансляция доступна на MEGOGO.

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"Сливочные" могут одержать 20-ю победу в турнире, однако последний их триумф в Копа дель Рей датируется аж 2014 годом. Для памплонцев же это второй финал Кубка в истории – первый состоялся 18 лет назад и завершился поражением от Бетиса.

Андрей Лунин попал в заявку Реала на финал, но остался в запасе.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Осасуна:

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