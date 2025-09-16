Реал Мадрид и Марсель встретятся в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Во вторник, 16 сентября, мадридский Реал будет принимать Марсель в первом раунде основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Игра состоится на легендарном Сантьяго Бернабеу в Мадриде, а начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Де Дзерби посоветовал Гринвуду подражать Мбаппе – тренер Марселя вспомнил отказ звезды Реала работать с ним

Где смотреть Реал Мадрид – Марсель? Прямую трансляцию матча в Украине можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Украинский голкипер Андрей Лунин традиционно остался в запасе.

Стартовые составы:

Реал Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Чуамени, Вальверде, Родриго, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе.

Марсель: Рульи, Эмерсон, Павар, Балерди, Медина, Кондогбия, Гейбьерг, Гринвуд, Веа, О'Райли, Обамеянг.