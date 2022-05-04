Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Реалом и Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна по ссылке и в этой новости. Первый поединок завершился победой "горожан" со счётом 4:3.

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид – Манчестер Сити смотрите по этой ссылке

Александр Зинченко начнет матч против Реала в запасе.

Стартовые составы

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Фуидиас, Алаба, Вальехо, Асенсио, Марсело, Йович, Васкес, Себальос, Родриго, Мариано, Камавинга

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Жезус, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Грилиш, Зинченко, Фернандинью, Иган-Райли, Палмер, Макейти, Лавиа

Реал Мадрид – Манчестер Сити: прямая видеотрансляция полуфинала Лиги чемпионов

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов