Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция ответного матча полуфинала ЛЧ – Зинченко в заявке
Реал Мадрид в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов принимает Манчестер Сити. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Реалом и Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна по ссылке и в этой новости. Первый поединок завершился победой "горожан" со счётом 4:3.
Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид – Манчестер Сити смотрите по этой ссылке
Александр Зинченко начнет матч против Реала в запасе.
Стартовые составы
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус
Запасные: Лунин, Фуидиас, Алаба, Вальехо, Асенсио, Марсело, Йович, Васкес, Себальос, Родриго, Мариано, Камавинга
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Жезус, Фоден
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Грилиш, Зинченко, Фернандинью, Иган-Райли, Палмер, Макейти, Лавиа
Реал Мадрид – Манчестер Сити: прямая видеотрансляция полуфинала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов