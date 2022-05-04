Реал Мадрид принимает Манчестер Сити в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити состоится 4 мая на Сантьяго Бернабеу. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединок.

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид – Манчестер Сити смотрите по этой ссылке

Манчестер Сити считается фаворитом, несмотря на выездной статус матча. На победу Гвардиолы William Hill дает коэффициент 2.1, на домашний выигрыш Анчелотти – 3.1, а на ничью – 3.8.

Реал проиграл первый матч (3:4) и может считать минимальное поражение успехом, учитывая картину игры. В итоговый триумф Мадрида букмекеры почти не верят – 4.33, в то время как выход Сити в финал оценен в 1.2.

Матч ожидается очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.5, а на соответствующий тотал меньше – 2.5. Голов больше всего ждут от Карима Бензема (1.83).

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов