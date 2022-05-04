После формирования полуфинальных пар большинство болельщиков ожидали, что противостояние между Манчестер Сити и Реалом станет очень ярким. Впрочем, никто даже представить не мог, насколько крутой выйдет первая их встреча – 4:3 на Этихаде не просто поразили футбольное сообщество, но и несомненно заслужили статус одного из лучших матчей ЛЧ в истории. Обе команды и их тренеры максимально полно раскрыли свои преимущества и недостатки, а одним из лучших игроков неожиданно оказался наш Александр Зинченко.

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид – Манчестер Сити смотрите по этой ссылке

Не факт, что ответный матч дотянется до уровня безумия, который мы видели неделю назад, но скучно точно не будет. Оба коллектива слишком круты в рамках своего стиля: в первом поединке Манчестер Сити благодаря лучшей структуре игры уничтожил Реал за стартовые 20 минут, однако Мадрид собрался и сломал ход встречи – "сливочные" пошли в смелый прессинг большой группой игроков, свели матч к хаотичным индивидуальным противостояниям и забивали "на инстинктах". В итоге, каждый коуч доказал эффективность своей системы: у Гвардиолы сработали адаптации под конкурента, а Анчелотти – адаптации под своих лидеров.

Глобально "горожане" остались фаворитами. Реал так и не решил основных проблем в игре – персональные ориентировки по Де Брюйне завершились издевательством Кевина над опорниками и двумя ранними голами при его участии, а ставка на агрессивный прессинг усилила и без того огромное давление на центрбеков. Не разобрались "бланкос" и со сменой позиций соперника на флангах (особенно слева, где хитрили Зинченко и Де Брюйне). Все это заставляло Модрича действовать глубже, что сильно ограничивало его участие в организации контригры. Впрочем, следует не забывать об отсутствии в первом матче Каземиро и о плохой форме Алабы (не успел как следует восстановиться после травмы).

С другой стороны, подопечных Карло Анчелотти можно похвалить за скорую и правильную реакцию на провальный старт, а также за умение навязать удобный сценарий игры. У Сити действительно проходило много задумок Пепа, но матч был крайне нестабильным – все могло завершиться как со счетом 4:4, так и со счетом 8:2. Между тем, в условиях хаоса и большой роли индиидуальных решений "бланкос" превращается в самый опасный коллектив на планете.

Это говорит не только о классе, но и о стальных нервах мадридцев. В Манчестер Сити с этим аспектом не все так круто – "горожане", например, начисто провалили второй тайм выездного матча против Атлетико, прижавшись к своим воротам и играя на отбой (даже Пеп сдался, начав снимать с игры креативщиков). Хотя до перерыва англичане контролировали соперника. С Реалом тоже хватало нервов – даже железные Эдерсон и Диаш под давлением допускали детские ошибки. В конце концов можно вспомнить недавние поединки с Ливерпулем, где у подопечных Гвардиолы и с прессингом начались проблемы, и глупые голы прилетали, и 0:3 за 45 минут получали.

Реал же в минувшие выходные оформил 35-е чемпионство Испании, а Карло Анчелотти установил уникальное достижение – он выиграл все топ-чемпионаты. Мадридцы устроили эпичное празднование, в котором главный тренер отрывался по полной. Все эти дни команду носили на руках, но не сыграет ли этот триумф злую шутку в полуфинале ЛЧ? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Каземиро после двух недель вне игры вернулся к работе в общей группе и точно выйдет в основе Реала на ответный матч против Ман Сити. В заявку попал и Алаба, однако его участие во встрече остается под большим сомнением – австриец из-за мышечного повреждения не тренировался с командой. Бейл, Иско и Азар точно не сыграют.

Пеп Гвардиола снова может рассчитывать на Канселу. Жоау вернулся после дисквалификации – и здесь возникает вопрос, где его используют. Вокер только начал тренироваться после трех недель простоя, а Стоунз так и не успел восстановиться. Если Кайл не готов, то Канселу точно выйдет на правый фланг обороны. Это откроет путь Зинченко, которому в первой игре полностью удалось выполнить функционал Жоау.

Впрочем, Пеп перед игрой указал, что в его планах сыграть надежнее в обороне. В таких условиях он вполне может поставить в старт Аке – собственно он провел 70 минут в последнем матче против Лидса и не провалился. Это была репетиция или просто отдых для Зинченко? Скоро узнаем.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Жезус, Фоден

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Перед первым матчем все выглядело просто: Манчестер Сити – фаворит, у которого гораздо лучшая структура игры, а Пеп – гейм-менеджер, лучше Анчелотти. Реал, конечно же, уважали, однако каждый проход в следующий раунд ЛЧ казался отскоком, которому наконец-то должен положить конец более организованный соперник в праймовой форме.

Все эти тезисы, в принципе, можно применить и к ответному матчу, однако после перестрелки на Этихаде их вес кажется невысоким. Реал и Манчестер Сити доказали способность уничтожать друг друга в рамках собственных игровых концепций. "Сливочные" очень эффективны в прессинге, в переходных фазах и завершающей фазе атак, "горожане" – в позиционной работе, сбалансированности и общей структуре игры. Команды равны в качестве командного взаимодействия, но у мадридцев она больше работает на опыте и инстинктах – англичане пользуются заготовками.

Уязвимым местом обоих коллективов кажется оборона, но на самом деле проблемы в ней производны от общих проблем. Все будет решаться в центральной части поля и на флангах – но и здесь предпочесть кого-то трудно.

Учитывая мощную форму Реала и Сити, можно надеяться на новую перестрелку. Вряд ли дело дойдет до 4:3, но боевая ничья точно выглядит вероятной. По крайней мере, следует отталкиваться от прогноза на тотал более 3,5.

Что касается прохода в финал – здесь делать прогнозы сложно, но рискнем поставить на Сити. Реалу в большинстве топ-матчей приходится творить чудеса, однако может ли это принести триумф? Посмотрим, но "горожане" в этом плане немного стабильнее и спокойнее.

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