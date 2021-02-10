Традиционно "кусачий" Хетафе держался против более статусного соперника целый час. Однако после того защитники не уследили за Каримом Бензема, который ударом головой вогнал мяч в сетку. Чуть позже закрепили преимущество Мадрида его левые защитники – Марсело прострелил, а Менди замкнул.

Реал уверенно одолел Хетафе и сократил отставание от лидера Примеры

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Зинедина Зидана со счетом 2:0. Реал поднялся на вторую строчку турнирной таблицы и сократил отставание от Атлетико до 5-и пунктов (у "матрасников" в запасе две игры). Хетафе расположился на 13-м месте чемпионата Испании.