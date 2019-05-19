toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Реал Мадрид – Бетис: прямая видеотрансляция матча

19 мая 12:50 83 Читати українською
Реал Мадрид – Бетис: прямая видеотрансляция матча
Реал Мадрид – Бетис: прямая видеотрансляция матча

Реал принимает Бетис в рамках 38-го тура Примеры. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родригес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родригес

Поединок 38-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид – Бетис начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн матча.

Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
562
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Бетис Бетис Реал Мадрид - Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25562 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
9
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук