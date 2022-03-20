Мадридский Реал в рамках 30 тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 30-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной стартовал в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на MEGOGO.

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Реал подходит к Эль Класико в статусе лидера чемпионата, имея отрыв в 10 очков от второго места. Подопечные Карло Анчелотти не знают поражений в 24-х домашних матчах Примеры подряд, а их общая беспроигрышная серия насчитывает 16 поединков при 4-х победах подряд в последних турах.

Впрочем, и Барса провела мощный отрезок в первенстве – "блаугранас" тоже выиграли 4 крайних встречи в Ла Лиге, а в целом их беспроигрышная серия насчитывает 12 туров. На выезде каталонцы не уступают в 10 поединках подряд.

При сравнении триумфальных серий Реал имеет одно существенное преимущество – "сливочные" уже в течение трех лет не дают Барселоне одержать верх над Мадридом в Эль Класико. В последний раз "кулес" побеждали "королевский клуб" в марте 2019-го.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Барселона: