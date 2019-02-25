Реал Мадрид – Барселона: стал известен арбитр матча чемпионата Испании

Королевская Федерация футбола Испании назначила арбитра на матч 26 тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной.

Матч 26 тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона рассудит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом, сообщает Marca. Ассистентом на VAR работать Матео Лаос.

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Эрнандес Эрнандес уже трижды судил главное противостояние Испании. Последний раз это было 23 апреля 2017 года, когда Барселона на последних секундах благодаря голу Лионеля Месси победила Реал на Сантьяго Бернабеу.

Матч состоится 3 марта в 21:45 по киевскому времени.

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