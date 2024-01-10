Реал Мадрид – Атлетико: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка Испании – Лунин проиграл Кепе
20:25 - Читати українською
В рамках 1/2 финала Суперкубка Испании мадридский Реал принимает Атлетико. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Полуфинал Кубка Испании 2023/24 между мадридскими Реалом и Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Андрей Лунин остался в запасе, а его место в основе займет Кепа.
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Атлетико:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter