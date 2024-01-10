В рамках 1/2 финала Суперкубка Испании мадридский Реал принимает Атлетико. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Полуфинал Кубка Испании 2023/24 между мадридскими Реалом и Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Андрей Лунин остался в запасе, а его место в основе займет Кепа.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Атлетико: