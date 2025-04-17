Пижонский пенальти имени Сака в видеообзоре матча Реал – Арсенал – 1:2
00:24 - Читати українською
Арсенал в рамках ответного матча 1/4 финала ЛЧ 2024/25 победил Реал (2:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
65’ Букайо Сака
65’ Букайо Сака
В то время, как в первом тайме бригада арбитров целых 6 минут решала, назначать ли пенальти в ворота Арсенала за фол против Мбаппе, главный арбитр Франсуа Летексье не сомневался, когда указал на точку в пользу Арсенала. Но Сака продемонстрировал пижонство – и в попытке унизить Куртуа прогадал.
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Тем не менее, после перерыва Букайо забил с игры, и Арсенал победил со счётом 2:1. После того, как Винисиус Жуниор сравнял счёт, Габриэл Мартинелли забил победный гол на 90+3-й минуте.
В полуфинале ЛЧ команда Микеля Артеты сыграет с ПСЖ.
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