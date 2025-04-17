В то время, как в первом тайме бригада арбитров целых 6 минут решала, назначать ли пенальти в ворота Арсенала за фол против Мбаппе, главный арбитр Франсуа Летексье не сомневался, когда указал на точку в пользу Арсенала. Но Сака продемонстрировал пижонство – и в попытке унизить Куртуа прогадал.

Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов –"канониры" заслуженно победили Реал на Сантьяго Бернабеу

Тем не менее, после перерыва Букайо забил с игры, и Арсенал победил со счётом 2:1. После того, как Винисиус Жуниор сравнял счёт, Габриэл Мартинелли забил победный гол на 90+3-й минуте.

В полуфинале ЛЧ команда Микеля Артеты сыграет с ПСЖ.