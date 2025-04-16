Реал Мадрид в рамках ответного матча 1/4 финала ЛЧ 2024/25 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 между мадридским Реалом и Арсеналом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась разгромным поражением "сливочных" со счетом 0:3.

Звезда Арсенала может вернуться в Мадрид бесплатно – "канониры" купили его за 50 млн

К сожалению, Андрей Лунин не смог принять участие в поединке из-за повреждения.

Стартовые составы:

Реал Мадрид: Куртуа, Лукас Васкес (к.), Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Чуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Арсенал: *объявят ближе к 21:00*.

Реал Мадрид – Арсенал: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов