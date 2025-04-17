Без украинцев и без радикальных изменений, но с ноткой риска от Карло

Микель Артета решил не менять победный состав с матча на Эмирейтс, хотя в течение недели возникали вопросы о готовности Парти. Карло Анчелотти, в свою очередь, провел две перестановки – дисквалифицированного Камавингу заместил Чуамени, а на правом фланге обороны появился Васкес. Это был очень рискованный ход, учитывая проблемы Лукаса в защите. Вальверде же перешел в центральную тройку.

Соответственно, в стартовом составе "канониров" не удалось увидеть Зинченко. Лунин тоже не вышел, однако украинец имеет уважительную причину – Куртуа лучше Андрей залечивает повреждения. Как и Менди.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Арсенал легко сдержал Реал в первом тайме

Реал должен был отыгрываться с 0:3, поэтому госопдари выдали ожидаемый агрессивный старт. Мадридцы пытались комбинировать на флангах и вступали в контрпрессинг уже перед чужой штрафной. Впрочем, опасных моментов с игры команда не создала.

В позиционных атаках атакующей тройке не хватало пространства, ведь Арсенал садился низко. При этом поймать гостей на переходных фазах не удавалось, хотя на Эмирейтс было 4-5 потенциальных и реальных выходов один на один. Как следствие, пять из шести ударов Реала до перерыва прошли с дистанции, причем четыре из них заблокировали. Команда Карло Анчелотти наиграла всего на 0,11 ожидаемых голов (и это с учетом стандартов).

С отчаяния Реал скатился на кроссы, выполнив 23 подачи или прострелы. Точными оказались только три, ведь замыкать было некому – Беллингем в штрафную не врывался, а Винисиус и Мбаппе в воздухе очень слабые. Да и в целом "бланкос" слабо насыщали зоны завершения.

Подопечные Микеля Артеты подтверждали реноме лучшей обороны Европы, хотя и не гнушались затяжками времени (Рая даже получил за это желтую). Команда прогнозируемо отдала инициативу и падала в низких блок, однако в начале встречи лондонцы даже превосходили Реал по владению. Что наиболее важно, они создавали большие проблемы на левом фланге обороны Мадрида, где Сака рвал Алабу.

Букайо на 8-й минуте мог убивать интригу в противостоянии, сместившись на линию штрафной и вколотив в дальний нижний угол – Куртуа спас хозяев.

Вот только этот момент стал первым и последним, проведенным с игры в первом тайме. Арсенал еще несколько раз мог выскочить в опасные контратаки, однако у Эдегора случился какой-то рассинхрон с партнерами. Мартин либо ошибался с передачами в переходных фазах, либо не имел поддержки.

Судья – главный герой первого тайма

Самой интересной командой в первом тайме стала команда арбитров. Именно бригада Франсуа Летексье создала драму на ровном месте. Уже на 10-й минуте француз назначил пенальти в ворота Реала – Асенсио прихватил Мерино при врывании последнего на подачу с углового. Правда, подача пошла совсем в другую зону, поэтому эпизод никак не влиял на игровую ситуацию.

Франсуа Летексье имел основания указать на "отметку" – и он таки указал. Казалось, что интрига в противостоянии будет убита уже на старте ответного матча. К мячу подошел Сака... И не забил! Букайо по-пижонски подбросил сферу в левый нижний угол, а Курута выполнил простенький сейв.

На 23-й же минуте пенальти был назначен в ворота Арсенала! Ситуация оказалась похожей – при стандарте пошла подача на дальнюю штангу, куда теоретически мог врываться Мбаппе. На практике мяч пролетел далеко от него, поэтому Килиан решил упасть. Благо, Райс прихватил француза двумя руками.

Деклану еще и желтую карточку показали, что выглядело большей катастрофой для "канониров" (англичанин пропустил бы следующий матч). Впрочем, разбор эпизода затянулся аж на пять минут, завершившись личным просмотром видеоповтора. В конце концов, Франсуа Летексье отменил пенальти и желтую, не увидев фола со стороны Райса, но фанатов сбили с толку неправильным титром – УЕФА сначала показал, что судьи увидели офсайд.

Все эти паузы в целом играли в пользу Арсенала, сбивая атакующий темп и пыл Реала. Гости уверенно довели первый тайм до нулевой ничьей. У мадридцев оставалось всего 45 минут на камбэк.

Салиба дал Реалу шанс, но "королевский клуб" не преодолел своих проблем

Футбол Реала во втором тайме практически не изменился. Хозяева только уменьшили количество бесперспективных кроссов, хотя их все равно собралось более десятка. Моментов все равно не возникало – в первые 15 минут после перерыва вспоминается только попытка Родриго закрутить "сухой лист" с углового – Рая не спал.

Карло Анчелотти на 61-й минуте провел тройную замену, бросив в бой Эндрика, Франа Гарсия и Себальоса (вместо Васкеса, Алабы и Родриго). Лучше не стало. Стало хуже – на 65-й минуте Арсенал открыл счет на Сантьяго Бернабеу.

Арсенал провел затяжную комбинацию с любимого правого фланга. Все началось с выноса Раи точно на голову Мерино, которому удалось выполнить скидку на ход Сака. Букайо же покатил на Эдегора, а Мартин быстро обыгрался с Мерино перед штрафной площадкой. Сака в этот же момент забегал за спины защитникам "сливочных" – все тот же Мерино заметил это смещение и выдал разрезной пас, который вывел вингера один на один.

Букайо продолжил пижонить, перебросив Куртуа, но на этот раз он попал в ворота. 0:1! Казалось, что это уже точно конец.

Впрочем, уже на 67-й минуте счет сравнялся. Хозяевам помог Салиба, который поймал гаву на линии собственной штрафной площадки. Винисиус отобрал мяч у француза и переиграл Раю – 1:1! Осталось забить еще три гола.

Впрочем, картина игры Реала от этого особо не изменилась. На 73-й минуте еще и Мбаппе травмировался (его заменил Браим Диас), а Модрич заменил Асенсио. Карло Анчелотти шел ва-банк, но попытка навала привела только к нескольким неострым ударам. Арсенал совсем не нерисовался.

При этом лондонцы получили пространство, организовав серию контратак Арсенала. Добивать "сливочных" мог Эдегор, который на 81-й минуте крутил с линии полукруга под дальнюю штангу, однако точности Мартину немного не хватило.

А вот Мартинелли в компенсированное время не промахнулся, оторвавшись от Франа Гарсии и реализовав выход один на один – 1:2. Это был нокаут. Реал вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба четвертьфинальных поединка. Арсенал вышел в полуфинал.