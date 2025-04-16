Неделю назад Арсенал оформил апсет года, уничтожив Реал в родных стенах со счетом 3:0. Масштаб события можно сравнить с победой Александра Усика над Тайсоном Фьюри, а то и с победой последнего над Владимиром Кличко. Молодой и амбициозный топ положил короля на лопатки.

Различные суперкомпьютеры сразу же провели коррекцию своих подсчетов, назначив "канониров" фаворитами на победу в ЛЧ. Большинство экспертов уже не сомневается в полуфинале. Понять их можно – слишком уж мощно проявила себя команда Микеля Артеты в первой встрече и слишком перспективно она выглядит на фоне вчерашних ПСЖ и Барселоны, от которых ожидали взятия титула.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між мадридським Реалом і Арсеналом. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті – 1,76. На тріумф підопічних Мікеля Артети фахівці дають 4,40.

Детальный анализ матча на Эмирейтс можете посмотреть в специальном видео на ютуб-канале "Футбол 24".

Если же коротко – лондонцы воспользовались проблемами Реала в прессинге и узостью мадридского блока 4-4-2, легко переправляя мяч на фланги и терроризируя оттуда кроссами и комбинациями. Кроме того, шикарно сыграла идея с тремя десятками в старте. Мерино, Эдегор и Райс благодаря своей мобильности успевали как нагружать зоны завершения, так и помогать под давлением в опорной зоне.

Контролируя движение мяча, Микель Артета загнал "сливочных" в низкий блок, в котором мадридцы особенно уязвимы. Попытки выйти из него разбивались об интенсивное давление островитян – Арсенал провел 115 высоких прессингов, а Мадрид допустил 24-х низких потерь. Словом, поражение мадридцев оказалась тотальным, хотя Карло Анчелотти с большинством звезд списали неудачу на два ракетных выстрела Райса со штрафных.

Всю неделю в Мадриде думали о Ремонтаде. Магия Сантьяго Бернабеу понятна как соперникам "бланкос", так и самим хозяевам. "Если и есть место, где происходят сумасшедшие вещи, то это наш дом", – заявил Беллингем. Фаны Арсенала при этом нервничают из-за ментальности своих футболистов, ведь за последние 15 лет команда приучила к провалам в решающий момент.

Но сделать это будет чрезвычайно сложно. Сама история настроена против Реала. Пройти в следующий раунд ЛЧ после поражения с разницей в три гола в первой встрече удалось только четырем клубам – Депортиво, Барселоне, Роме и Ливерпулю. При этом англичане не вылетали ни в одном из 11-ти противостояний в турнире, когда удавалось выиграть первый матч с разницей в три мяча.

В игровом плане наибольшую проблему для Реала составляет защита "канониров". Подопечные Микеля Артеты в нынешней ЛЧ имеют лучшие оборонительные показатели. Это – единственный топ-клуб, для которого не станет проблемой отсиживания в режиме "автобуса", а вот мадридцам нужен простор. Без него "сливочным" будет трудно.

Впрочем, у Реала остается один важный тактический козырь, который даже для Арсенала стал проблемой. В первом тайме и на Эмирейтс лондонцы пропустили несколько опасных контрвыпадов – при игре на переходах из обороны в атаку Мадрид остается лучшим в мире.

Команда Карло Анчелотти легко могла открыть счет в Англии, организовав 4-5 потенциальных и реальных выходов один на один, однако у Мбаппе и Винисиуса в тот день совсем не пошла игра. Если бы они реализовали свои возможности, мы бы сейчас снова говорили о магии Реала, которому удается побеждать в ЛЧ несмотря на ужасную игру.

Вот только Арсенал тоже имеет сильную атаку с уклоном на фланговую игру, а центрхав Мерино при игре фальшивой девяткой затмевает травмированных Хаверца и Жезуса – у Микеля уже 8 голов с февраля, когда его сделали номинальным форвардом. Реалу он тоже забил, (он никому не забивал чаще), да и вообще "канониры" на Эмирейтс гоняли Куртуа по всем углам.

И это проблема для Реала, ведь мадридская оборона хромает на обе ноги в течение всего сезона. А сегодня придется раскрываться, ведь надо забивать трижды. При этом Арсенал сохраняет опасность при стандартах – только с угловых в нынешней АПЛ "пушкари" провели 9 голов.

Словом, шансы подопечных Карло Анчелотти на Ремонтаду остаются крайне низкими. По большому счету, вера в камбэк "сливочных" держится исключительно на магии Сантьяго Бернабеу и на статусе "короля ЛЧ". Впрочем, в Барселону после 0:4 в Париже тоже никто не верил...

Кадровая ситуация

У Арсенала остается недоступным центрбек Габриэль, который вылетел до конца сезона. Лондонцы доказали способность круто защищаться и без него, но отсутствие бразильца все равно чувствовалось. Кроме того, в лазарете остаются Калафьори, Хаверц и Жезус.

В течение недели проблемы возникли у Парти, Уайта и Жоржиньо. Участие Томаса и Бена находилась под вопросом, однако вчера оба тренировались в общей группе. Реалу же не поможет дисквалифицированный Камавинга, а Лунин с Менди получили повреждения.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Арсенал

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба – Модрич, Чуамени, Беллингем – Родриго, Мбаппе, Винисиус

Арсенал: Рая – Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли

Прогноз "Футбол 24" – проход Арсенала

Если Реалу не удастся быстро шокировать Арсенал, то шансы на успех упадут до нуля. Вот только для того, чтобы вывести "канониров" из равновесия, нужно атаковать большими силами – а это раскроет пространство перед уязвимой защитой мадридцев. Хотя выбора все равно нет, ведь осторожность в позиционном наступлении вообще ничего не принесла в Лондоне.

На Арсенал надо давить, однако по эффективности продвижений под прессингом "пушкари" превосходят 95% команд АПЛ – зато Реал в прессинге хуже 84% представителей Ла Лиги. Чтобы не пропустить от Арсенала, надо внимательно защищаться по кроссам, но именно в этом аспекте мадридцы ужасны. Вообще, почти все плюсы "королевского клуба" бьются или соперником, или недостатками самих "меренге".

Остается надеяться только на контратаки и рывки Мбаппе с Винисиусом. Удастся ли это? Да не факт, учитывая поражение от Валенсии и удаление Килиана на выходных. Конечно, кадровый потенциал позволяет устроить любое неистовство, однако Арсенал объективно сверхмощный в защитной модели – и гости имеют гандикап в три гола. Даже если Реал его отквитает, вряд ли удастся оставить свои ворота сухими, поэтому ставим на проход островитян.