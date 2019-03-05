Реал Мадрид – Аякс: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид принимает Аякс в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Аякс начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт Футбол 24.

Первая встреча в Амстердаме завершилась победой "сливочных" со счётом 1:2, поэтому в Мадриде "аяксидам" нужна только победа с разницей в 2 гола или со счетом 2:3, 3:4 и т.д.

Реал – Аякс: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Начо, Регилон – Каземиро, Модрич, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус

Запасные: Навас, Вальехо, Бейл, Марсело, Вальверде, Асенсио, Себальос

Аякс: Онана -– Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, Шёне – Зиеш, Ван Де Беек, Нерес – Тадич

Запасные: Варела, Фелтман, Синкгравен, Хунтелаар, Лабйад, Дольберг, Де Вит

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