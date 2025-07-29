Реал официально объявил об аренде полузащитника Марио Мартина в Хетафе, где 21-летний игрок будет выступать до 30 июня 2026 года.

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Мартин – один из самых ярких воспитанников мадридской академии последних лет. Его переход в клуб Примеры – логичный шаг в стратегии Реала по развитию собственных талантов.

Ожидается, что Мартин получит больше игрового времени в Хетафе и сможет адаптироваться к уровню Ла Лиги перед возможным возвращением в главную команду Реала. Напомним, что Мартин входил в заявку "сливочных" на Клубный чемпионат мира-2025, но не провел ни одной минуты на поле.

Всего за Реал Мартин провел 4 матча. Сезон 2024/2025 игрок провел в составе Вальядолида, за который сыграл 32 матча и отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает Мартина в 1,5 миллиона евро.

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