Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт летом присоединится к мадридцам, сообщает Voetbal24 со ссылкой на итальянские и испанские СМИ.

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Реал считает 21-летнего нидерландца идеальным наследником Серхио Рамоса, который может уйти на правах свободного агента. "Сливочные" уже начали переговоры с представителями Маттейса, но ориентировочная сумма перехода пока неизвестна. Вряд ли она будет меньше, чем 85 млн евро, которые Ювентус заплатил Аяксу летом 2019-го.

Добавим, что Де Лигт провел 18 матчей в текущем сезоне, результативными действиями не отличался. Контракт защитника с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2024-го.

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