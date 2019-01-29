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Реал летом хочет приобрести Йовича – нападающего соперников Шахтера

29 января 20:18 142 Читати українською
Реал летом хочет приобрести Йовича – нападающего соперников Шахтера
Лука Йович / Айнтрахт

Реал нацелился на нападающего Айнтрахта Луку Йовича.

Мадридский клуб хочет приобрести нападающего летом текущего года, сообщает AS. Заметим, что Йович выступает за Айнтрахт на правах аренды, а права на футболиста принадлежат Бенфике.

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К слову, Йович после 19 туров чемпионата Германии возглавляет гонку бомбардиров с 13-ю голами. Во всех турнирах 21-летний нападающий отличился 18 раз и отдал 5 результативных передач.

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Заметим, что Айнтрахт, за который играет Йович, будет соперником Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, также нападающий выступает за сборную Сербии, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020.

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