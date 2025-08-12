Реал легко разбил команду из Австрии в спарринге – издевательский дубль Мбаппе, Лунин получил крохи и спас
Мадридский Реал разгромил австрийский Тироль – к победе присоединился и украинец Андрей Лунин. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
ВСГ Тироль – Реал – 0:4
Голы: Милитао, 11, Мбаппе,13, 59, Родриго, 81
Реал продолжает предсезонную подготовку – теперь мадридцы встретились с австрийским ВСГ Тироль. В старте место на воротах занял Тибо Куртуа. Уже на 13-й минуте счет был 2:0 в пользу Мадрида. Сначала Милитао замкнул передачу Браима Диаса головой, мяч по дуге оказался в воротах. А уже через 2 минуты Гюлер прекрасным пасом нашел Мбаппе в штрафной – тот обработал мяч первым касанием, а вторым прошил вратаря.
После перерыва Реал продолжил издеваться над соперником. Мбаппе оформил дубль на 59-й минуте, выскочив один на один с вратарем после великолепной разрезной передачи Чуамени. Килиан еще и издевательски обыграл кипера, после чего закатил мяч в пустые ворота.
После этого Хаби Алонсо прибегнул к массовой ротации, в частности, выпустив на поле Андрея Лунина. Украинец однажды даже спас команду после выхода один на один нападающего соперников. А точку в игре поставил Родриго, который закатил в дальний угол после великолепного ассиста Мбаппе. 4:0 – уверенная победа Реала.
