"На самом деле, влияние пандемии будет заметно в 2021 году. Если вакцина хорошо себя проявит и сезон закончится со зрителями на трибунах, потери будут несколько меньше.

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В любом случае большая заслуга Переса и его менеджмента в том, что доход от билетов составляет незначительную часть от всей прибыли Реала. Перес понимал, что присутствие в клубе больших звезд обеспечивает стремительный рост доходов от рекламы, а деньги от этих контрактов нужно делить пополам между игроками и клубом. И это привело к грандиозным изменениям в Реале.

Очевидно, что Реал справляется лучше других испанских клубов, например, Барселоны. Реал встретил пандемию в очень устойчивом положении. Будет ли Реалу трудно? Конечно, но не так, как конкурентам. В сезоне-2021/22 произойдет определенная нормализация ситуации", – цитирует Диеса As.

Сейчас Реал располагается на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги, Барса – 5-я.

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