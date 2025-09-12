Реал не собирается отпускать Франко Мастантуоно на молодежный чемпионат мира, который в октябре стартует в Чили. Руководство клуба считает, что участие 18-летнего полузащитника в турнире может повредить его развитию и лишит команду важного игрока в ключевой отрезок сезона.

Мастантуоно только этим летом перебрался в столицу Испании, когда Реал активировал клаусулу в 45 миллионов евро у Ривер Плейта. Аргентинская федерация настаивала на его участии в турнире, однако наставник "сливочных" Хаби Алонсо четко выразил свою позицию: "Если это будет зависеть от нас – он останется с нами", – цитирует тренера GOAL.

Если отпустить игрока, он мог бы пропустить до семи поединков за Реал в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В клубе считают, что такой риск недопустим, ведь Мастантуоно уже получил место в стартовом составе и рассматривается как один из ключевых проектов на будущее.

По данным источника, представители аргентинской федерации готовы даже лететь в Европу, чтобы лично убедить мадридцев. Несмотря на давление со стороны Аргентины, в Реале остаются непоколебимыми. Мастантуоно ожидается в заявке "бланкос" на выездной матч против Реал Сосьедада, тогда как финальный список участников молодежного чемпионата мира будет объявлен 15 сентября.

