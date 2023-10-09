Недавно мадридцы возмутились на тренера молодежной команды U-17 Адриа Диаса за благодарственное письмо, которое он написал Барселоне. Руководство Реала решило уволить тренера.

Реал уволил тренера через три месяца - все через одно письмо Барселоне

Как сообщает Relevo, руководители "сливочных" передумали в последний момент, когда процедура увольнения почти была завершена. Диас должен был присоединиться к академии Леганеса, впрочем, отказался от предложения. Он всегда хотел продолжать работать именно в Реале.

Напомним, что Адриа Диас присоединился к мадридцам в августе 2023 года. Помимо молодежной команды Барселоны, он работал с Дамм, Луго и Сабаделем.

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