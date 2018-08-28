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Реал интересуется Стерлингом

19:41 83 Читати українською
Реал интересуется Стерлингом
Рахим Стерлинг / Фото AFP

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг попал в круг интересов Реала.

Скауты мадридского Реала наблюдают за игрой Рахима Стерлинга и планируют посетить матч Лиги наций Англия – Испания, который состоится 8 сентября, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, королевский клуб не планирует делать предложение "горожанам" в текущее трансферное окно. Реал намерен приобрести Стерглинга позже, когда срок его контракта с Манчестер Сити будет подходить к концу.

Напомним, контракт Рахима с английским клубом рассчитан до лета 2020 года.

В прошлом сезоне на счету Стерлинга 18 голов и 15 результативных передач в 33 матчах АПЛ.

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