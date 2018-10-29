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Реал интересуется хавбеком Бока Хуниорс Барриосом

27 октября 15:24 107 Читати українською
Реал интересуется хавбеком Бока Хуниорс Барриосом
Вильмар Барриос / фото: ФК Бока Хуниорс

Полузащитник Бока Хуниорс Вильмар Барриос попал в сферу интересов Реала. В контракте игрока прописана сумма отступных, которая составляет 24 млн долларов США.

Реал заинтересован в подписании хавбека Бока Хуниорс Вильмара Барриоса. Один из скаутов "Королевского клуба", который работает в Аргентине, характеризует игру 25-летнего колумбийца исключительно положительно, сообщает Marca.

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Как отмечает издание, Барриос манерой игры напоминает Каземиро, однако является более мобильным игроком. Кроме Реала, интерес к игроку проявляет Тоттенхэм.

Контракт Барриоса с Бока Хуниорс истекает летом 2021 года, клаусула игрока составляет 24 млн долларов США. К слову, Вильмар Барриос играл на ЧМ-2018, проведя в составе сборной Колумбии 3 матча.

Напомним. уже завтра Реал сыграет Эль Класико против Барселоны. Поединок Барселона – Реал начнется в 17:15.

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