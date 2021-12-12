У форварда Реала Родриго Гоиса есть шансы надолго задержаться на Сантьяго Бернабеу.

Бразилец не может похвастаться стабильным местом в стартовом составе команды Карло Анчелотти, но мадридцы высоко ценят талант 20-летнего Родриго.

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По информации Фабрицио Романо, Реал не хочет даже думать о возможной продаже футболиста. Более того, мадридцы в ближайшее время планируют начать переговоры по новому контракту с игроком, действующее соглашение которого рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль был бы не прочь купить Родриго. Отметим, что в нынешнем сезоне вингер провел 19 матчей на клубном уровне, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

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