Мадридский клуб опубликовал официальное заявление по поводу скандала вокруг решающего матча Лиги чемпионов. Тогда старт отложили на 30 минут, а многие болельщики пострадали.

"Учитывая печальные события 28 мая у входов на Стад де Франс, а также внутри стадиона, Реал Мадрид хотел бы задекларировать следующее для защиты наших болельщиков, пострадавших от этих событий.

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Во-первых, хотим знать, чем было обусловлено такое назначение места проведения финала и какие критерии принимались во внимание, учитывая произошедшее в тот день. Во-вторых, точно так же просим ответы и объяснения по поводу ответственных за то, что фанаты остались беззащитными и беспомощными.

Мы понимаем, что большой праздник футбола для болельщиков превратился в печальные события, которые вызывают глубокое возмущение по всему миру. Как видно из фото в СМИ, многие фанаты стали жертвами нападений, грабительских действий, преследований. Некоторым пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Футбол передал миру образ, далекий от ценностей и целей, которые он всегда исповедует. Наши последователи и болельщики заслуживают ответов и того, чтобы такие ситуации были навсегда искоренены из футбола и спорта", – говорится в заявлении "бланкос".

Заметим, больше всего от инцидента пострадали фанаты Ливерпуля. Ме рсисайдцы официально обратились с требованием расследовать организацию парижского поединка.